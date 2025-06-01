El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó los avances bilaterales en seguridad, migración y cooperación.
En un mensaje difundido en redes sociales, subrayó progresos en la interrupción del tráfico de drogas y armas, la construcción de una frontera más segura y niveles históricamente bajos de migración irregular.
Johnson reconoció que persisten retos, pero afirmó que el trabajo conjunto permitirá alcanzar nuevos avances durante el año que comienza.
Embajador de EU destaca avances con México en seguridad y migración
