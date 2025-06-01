El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó los avances bilaterales en seguridad, migración y cooperación.

En un mensaje difundido en redes sociales, subrayó progresos en la interrupción del tráfico de drogas y armas, la construcción de una frontera más segura y niveles históricamente bajos de migración irregular.

Johnson reconoció que persisten retos, pero afirmó que el trabajo conjunto permitirá alcanzar nuevos avances durante el año que comienza.