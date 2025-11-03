Los Dodgers realizan este lunes un desfile en el centro de los Ángeles, California, para festejar con su afición, el Bicampeonato de la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas que consiguieron el sábado, al vencer en siete juegos y 11 entradas a los Azulejos de Toronto.

Tras el recorrido por algunas de las principales avenidas, la celebración se prolongó por varias horas de la tarde en el Dodger Stadium con un festejo muy especial al que acudieron los fanáticos que previamente habían recibido los boletos para el ingreso. (Por Manuel Trujillo Soriano)