Predial, transmisiones patrimoniales, refrendo de licencias, mercados, cementerios, son algunos de los rubros donde el Ayuntamiento de Guadalajara otorgará descuentos por recargos y multas por omisiones, esto por la llegada de fin de año, explicó para Notisistema Irlanda Baumbach, Tesorera municipal.

“Descuentos en recargos y multas del 75 por ciento de descuento en recargos, 75 por ciento de descuento en multas todo el mes de noviembre y aplica para predial, giros, licencias de anuncios todas las multas administrativas que son multas por infracciones a reglamentos, mercados municipales, cementerios, entre otros, conceptos. Es el descuento sobre el recargo y sobre la multa nada más. Son descuentos para todas aquellas personas que tengan un rezago en cualquiera de estos conceptos”.

La tesorera municipal explicó que los deudores deben acudir a la recaudadoras, el descuento será automático. (Por Gustavo Cárdena)