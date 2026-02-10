El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, anunció la designación presidencial de Luz Elena Baños y Ana Luisa Vallejo como próximas embajadoras de México en Guatemala y Belice, respectivamente.

Destacó que con dichos nombramientos se reafirma el liderazgo de las mujeres dentro de la Cancillería y la Política Exterior Feminista de México y una vez ratificados por el Senado, permitirán darle continuidad al convenio que firmaron en Campeche, la presidenta Sheinbaum con sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo y el primer ministro de Belice, John Antonio Briceño.

Recordó que la embajadora Luz Elena Baños estuvo hace algunos años en Guatemala como jefa de Cancillería, mientras que la embajadora Ana Luisa Vallejo, hasta enero pasado fue la cónsul general de México en San Francisco.