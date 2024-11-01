Los partidos políticos que reciban financiamiento público por parte del crimen organizado deberán de perder su registro, de acuerdo con la propuesta que presentará el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, para la reforma electoral.

El dirigente Nacional del blanquiazul, Jorge Romero, cuestionó que algunas fuerzas políticas hayan dado a apertura a perfiles ligados con actividades criminales, el caso de Diego ‘N’., exedil de Tequila, Jalisco, que en días pasados fue detenido por actividades ilícitas.

Explicó que buscarán que se le retire el registro a aquellas fuerzas políticas a las cuales se les haya comprobado que recibieron un financiamiento por parte de grupos criminales.