La presidenta Claudia Sheinbaum designó a Alejandro Encinas como nuevo representante de México ante la Organización de Estados Americanos.

El nombramiento fue turnado al Senado, donde la Comisión de Relaciones Exteriores convocó a sesión extraordinaria para discutir y votar el dictamen.

Encinas comparecerá ante los legisladores y, de aprobarse, podría rendir protesta esta misma semana.

Sustituirá a la embajadora Luz Elena Baños al frente de la delegación mexicana.