Vecinos de Mérida mantienen cierres viales para exigir a la Comisión Federal de Electricidad el restablecimiento del servicio a cuatro días del apagón que afectó toda la Península de Yucatán.

Los habitantes cerraron varias calles principales de la capital yucateca para denunciar fallas prolongadas tras la afectación del viernes pasado.

Advierten que no se retirarán hasta que el servicio se regularice.