La Liga MX anunció de manera oficial al delantero de las Chivas, Armando la “Hormiga” González como el mejor jugador del Apertura 2025; un reconocimiento que respalda su rendimiento a lo largo del certamen por su destacada actuación y contundencia frente al arco rival. Distinción que otorga también la afición a través de las redes sociales.

Por otro lado, el “Rebaño” concluyeron este martes sus trabajos de playa en Isla Navidad y el mediocampista, Omar Govea dijo que están muy ilusionados con lo que viene para el equipo por que cuentan con un plantel fuerte de cara al siguiente torneo, con al menos dos jugadores importantes en cada posición. (Por Manuel Trujillo Soriano)