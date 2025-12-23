Jovani “N”, de 18 años y Rodrigo “N”, de 25, son los dos presuntos extorsionadores detenidos en Guadalajara.

Fue la Secretaría de Seguridad del Estado la que detalló que fue gracias a un reporte ciudadano que atendieron una denuncia, pues los criminales atentaron contra un negocio familiar en la colonia Francisco Villa.

Las víctimas abordaron a los elementos estatales durante su patrullaje, señalado que Jovani y Rodrigo los amenazaron con atentar contra su negocio si no les entregaban 50 mil pesos en efectivo.

Los mismos ya habían cometido el delito días anteriores cuando recibieron un pago de 5 mil pesos, pero habrían vuelto por más.

Así como en el cruce de las calles Rafael Lozada y Juan Luis Covarrubias que los presuntos extorsionadores fueron detenidos, además se les aseguraron dos vehículos, unos de ellos con reporte de robo. (Por Gustavo Cárdenas)