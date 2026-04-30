La Comisión de Árbitros del futbol mexicano designó a Luis Enrique Santander como juez central para el partido de ida de Cuartos de Final entre América y Pumas; su designación ha levantado ámpula tras su actuación previa en el VAR.

El duelo entre Tigres y Chivas del sábado a las 19:00hrs en el Volcán, será dirigido por Vicente Jassiel Reynoso. El partido de Atlas contra Cruz Azul en el Jalisco, a las 9 de la noche con 15 minutos, estará a cargo de Yonatan Peinado Aguirre.

En los juegos del domingo, el ya mencionado Santander pitará el América-Pumas a las 5 de la tarde en el estadio Azteca y Fernando el “Curro” Hernández tendrá a su cargo, el enfrentamiento entre Toluca y Pachuca a las 19:15hrs. en la Bombonera. (Por Manuel Trujillo Soriano)