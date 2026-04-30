El gobernador Pablo Lemus Navarro presentó una iniciativa para incorporar en la Constitución estatal programas dirigidos a niñas y niños, como el transporte público gratuito, servicios de salud universal y atención integral para infancias sordas.

“En este momento voy a firmar esta iniciativa. Queremos darle carácter constitucional a todas estas medidas para que estos programas queden vigentes para los próximos años, las próximas décadas en Jalisco”.

La propuesta será enviada al Congreso local en busca de que estos esquemas se conviertan en derechos permanentes.

Legisladores de Movimiento Ciudadano adelantaron su respaldo y darán seguimiento al proceso legislativo.

El mandatario señaló que estos programas ya operan en la entidad y forman parte de una estrategia para fortalecer el bienestar infantil.

El proyecto será analizado por el Congreso, que definirá su alcance, posibles ajustes y viabilidad presupuestal.