La Comisión de Árbitros del futbol mexicano designó al mundialista, César Arturo Ramos Palazuelos, como juez central del partido de Vuelta de Cuartos de final entre Pumas-América que se jugará el próximo domingo a las 19:15 horas en el Estadio Olímpico México 68.

En tanto que, Katia Itzel García, quién también irá a la Copa del Mundo; pitará el encuentro entre Cruz Azul y Atlas del sábado, a las 9 de la noche con 15 minutos en el estadio Azteca.

Marco Antonio el “Gato” Ortiz tendrá a su cargo el duelo de Chivas contra Tigres programado para el sábado a las 19:07 horas en el Akron.

Mientras que, Adonai Escobedo dirigirá el partido de Pachuca ante Toluca el domingo a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo de la bella airosa. (Por Manuel Trujillo Soriano)