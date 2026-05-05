El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la ofensiva contra Irán iniciada el 28 de febrero ha concluido y dio paso a una nueva fase centrada en garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz.

Señaló que la operación “Furia Épica” terminó tras el alto al fuego, y que ahora se implementa el “Proyecto Libertad”, con carácter defensivo.

Rubio indicó que esta estrategia busca escoltar buques ante el bloqueo iraní, sin intención de escalar el conflicto, salvo en caso de ataques directos.

Añadió que el gobierno ha mantenido informado al Congreso en medio de cuestionamientos sobre la aplicación de la Ley de Poderes de Guerra.