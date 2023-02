Imponiendo la mayoría de Morena y sus aliados, que gracias al voto ponderado suman más que la oposición, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aprobó la integración del Comité Técnico de Evaluación de aspirantes a ocupar cuatro plazas de consejeros del Instituto Nacional Electoral. El coordinador de la bancada panista en San Lázaro, Jorge Romero, aseguró que los siete integrantes del comité tendrán una labor muy trascendente.

“En la situación en la que está viviendo este país, no hay una decisión más importante, lo digo con todo respeto para quienes habrán de conformar el comité de evaluación, no hay una decisión más importante que elegir a las mujeres y a los hombros que habrán de ser consejeros del Instituto Nacional Electoral. Las personas que se acaban de decidir por la mayoría de esta Junta de Coordinación Política, no van a ser consejeros o consejeras, van a ser las que lleven el proceso para esa gran meta que es escoger a los mejores perfiles”.

Esta misma tarde quedó instalado el comité. (Por Arturo García Caudillo)