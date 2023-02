En medio de la crítica, pues al menos tres de sus integrantes simpatizan abiertamente con la Cuarta Transformación, el abogado consultor, Andrés García Repper, aseguró que el Comité Técnico para evaluar a los aspirantes a consejeros del INE, no fue designado por acuerdo político.

“No es un arreglo político coyuntural. Este Comité esta establecido en el artículo 41 de la Constitución y este procedimiento está arreglado, reglado, no arreglado, reglado. Nuestra vocación tiene que ser democrática. Estoy seguro que no estamos de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo en muchas opiniones, pero nos une el principio de sacar adelante este proceso”.

Los otros integrantes del comité son María Esther Azuela y Sergio López Ayllón, propuestos por el INAI; además de Ernesto Isunza y Araceli Mondragón, a propuesta de la CNDH. La lista la completan Enrique Galván y Evangelina Hernández, quienes, junto con Repper, fueron designados por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. (Por Arturo García Caudillo)