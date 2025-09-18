No solo fueron los daños al jardín de niños y la secundaria 25, el deslave del arroyo conocido como González en la colonia El Rosario en Tonalá provocó daños estructurales en al menos 4 fincas de la calle Matamoros. Francisco Vázquez relata cómo ocurrió la emergencia; el agua incluso arrastró y se llevó a uno de sus caballos.

“Estuvimos aquí en chinga, tratando de sacar a los caballos y los animales, más que nada dándoles prioridad, que era lo más importante – ¿Se llevó algún caballo? – Sí, la verdad se llevó al Prieto. —¿Ya no lo hallaron? —No lo encontramos, de la desesperación de ver cómo el agua, hasta la cintura, nos llegaba y de ver el momento en el que se cayó el tejaban y todo, por eso salí y le dije ‘hazme el paro a sacar el caballo, si pueden grabar ahí donde está el agujero”.

Sobre el cauce del arroyo en la colonia El Rosario en Tonalá, hay viviendas, escuelas, negocios y hasta potreros. (Por Gustavo Cárdenas)