Ante el traslado de varios reos a CERESOS de otras ciudades, un grupo de internos intentó amotinarse esta mañana para impedir esta medida en el penal de Las Cruces, en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, el evento pudo ser controlado para de esta forma evitar posibles disturbios mayores.

Autoridades informaron que un juez federal firmó la orden para realizar el traslado, pero gracias a una rápida intervención de la Policía estatal se logró controlar la situación, replegando al grupo de inconformes, sin que se presentaran incidentes mayores.