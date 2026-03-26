La Fiscalía del Estado desmanteló un call center clandestino en el barrio de San Andrés, en Guadalajara, y detuvo a cinco personas por su presunta participación en fraudes bancarios mediante llamadas telefónicas.

El operativo se llevó a cabo a través de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle José María Verea, donde agentes estatales aseguraron teléfonos celulares, auriculares, chips telefónicos, credenciales, una terminal de cobro y libretas con datos de posibles víctimas.

De acuerdo con la dependencia, los detenidos se hacían pasar por empleados de instituciones bancarias para engañar a las personas y obtener depósitos y transferencias.

Entre los aprehendidos se encuentran dos adolescentes que serán procesados conforme a los protocolos correspondientes.

Además, los implicados enfrentan investigaciones por cohecho, luego de que presuntamente ofrecieron dinero y vehículos a los agentes para evitar su detención. (Por Edgar Flores Maciel)