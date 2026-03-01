El Gobierno de Jalisco informó que avanza la reapertura de establecimientos afectados durante la jornada violenta del 22 de febrero, con cerca del 70 por ciento de los negocios ya en operación.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, indicó que el número total de comercios dañados ronda los 400, principalmente tiendas de conveniencia y farmacias.

“Hemos dado un seguimiento puntual para que se puedan abrir a la brevedad todas las tiendas que fueron afectadas. Vamos a aproximadamente a un 70% ya abiertas, nos quedan algunas, sobre todo en el interior del estado. En términos generales fueron casi 300 Oxxo, 80 Kioskos y fueron 7 farmacias de Guadalajara”.

De acuerdo con las autoridades, los establecimientos que aún permanecen cerrados presentan daños por incendio, principalmente en municipios del interior del estado.

El gobierno estatal reconoció que estos locales, aún con huellas visibles del siniestro, generan una percepción negativa en materia de seguridad. (Por Edgar Flores Maciel)