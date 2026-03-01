Fuerzas federales, en coordinación con la Fiscalía del Estado, desmantelaron un presunto narcolaboratorio en la colonia Lomas de Zapopan, tras atender una denuncia anónima por una posible privación de la libertad.

El operativo fue realizado por agentes de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, con apoyo del Ejército Mexicano y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes ejecutaron una orden de cateo en el inmueble.

En el lugar no se localizaron personas; sin embargo, se aseguraron más de 20 kilogramos de vegetal verde con características de droga, así como utensilios metálicos con residuos de cocción. También fueron decomisados empaques con dulces y aros de cereal presuntamente mezclados con la sustancia, cajetillas de cigarrillos, vapeadores, máquinas empacadoras y siete básculas grameras.

De manera preliminar, fuentes cercanas indicaron que el valor de lo incautado podría superar los 10 millones de pesos. (Por Edgar Flores Maciel)