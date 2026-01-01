Fuerzas federales aseguraron 22 armas de fuego, 18 mil municiones de diferentes calibres, 35 artefactos explosivos y otros enseres castrenses, en una casa de seguridad de la aldea Las Espuelas, del municipio de La Democracia, Huehuetenango, a pocos kilómetros de la frontera con México.

Las autoridades informan que en la casa de seguridad fueron detenidos cinco hombres, uno de ellos menor de edad y dos de origen mexicano.

En la casa fueron hallados 17 fusiles de diferentes calibres, entre estos un Barret, además de 117 mil pesos mexicanos, así como cuatro pistolas, una escopeta y 18 mil 710 municiones de diversos calibres.