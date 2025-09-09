El Gobierno de Jalisco rechazó las declaraciones de la diputada federal Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto, quien afirmó que el estado contaba con una bolsa de 400 millones de pesos para rehabilitar carreteras federales.

En un comunicado, la administración estatal calificó el señalamiento como una campaña de desinformación y aclaró que dichos recursos son administrados únicamente por la delegación local de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), sin injerencia del gobierno estatal.

El secretario de Hacienda, Luis García Sotelo, precisó que la Federación no asignó a Jalisco recursos concursables para mantenimiento carretero en 2025, por lo que la definición de obras depende exclusivamente del gobierno federal.

Ante las carencias en 2,196 kilómetros de vías federales, el estado impulsa su Plan Carretero Estatal 2025-2030, con una inversión de 24 mil millones de pesos para intervenir 4,562 kilómetros de carreteras estatales. (Por Edgar Flores Maciel)