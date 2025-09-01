La francesa Elsa Jacquetmont dio la primera gran sorpresa del GDL Open WTA 500 al derrotar en dos sets por 6-2 6-0 y eliminar en la primera ronda, a la griega Maria Sakkari, campeona del Torneo en el 2023 y una de las favoritas de la afición tapatía, en un encuentro que inició ayer pero que fue interrumpido por la lluvia y finalizó la tarde de hoy.

En otros resultados, la canadiense Marina Stakusic venció en tres sets (6-3 5-7 y 4-6) a la rusa Polina Kudermetova. Y Rebecca Marino también de Canadá eliminó a la italiana Martina Trevisan en dos sets (6-2 y 6-3). (Por Manuel Trujillo Soriano)