En medio de un dispositivo de seguridad, familiares, amigos y compañeros despidieron este martes al comandante Mario Tejeda, quien murió la mañana del domingo durante un enfrentamiento en el cruce de avenida Patria y Federalismo, en Zapopan.

El mando, adscrito al área de Personas Fallecidas sin Identificar de la Fiscalía de Jalisco, perdió la vida en el fuego cruzado en uno de los enfrentamientos registrados ese día, en el contexto de la detención y abatimiento de “El Mencho” en el municipio de Tapalpa.

El cuerpo fue velado en un recinto funerario de la colonia Loma Dorada, en Tonalá, donde pasó la noche acompañado por familiares y allegados. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a un panteón municipal para su sepultura. (Por Edgar Flores Maciel)