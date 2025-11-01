Comenzó la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Reforma para reducir a 40 horas la semana laboral. Al defender el dictamen, el líder de la CATEM y legislador de Morena, Pedro Haces, expresó.

“Que la sesión del día de hoy va a ser una de las sesiones más trascendentes de esta legislatura y seguramente quedará registrada la fecha como el día en que se decretó la reducción de la jornada laboral máxima de 40 horas semanales en nuestra Constitución. El día de hoy estamos frente a un momento histórico, ya que el dictamen que ayer fue votado por unanimidad y espero que hoy así sea en este Pleno y que todos y cada uno de los partidos políticos representados en sus bancadas voten a favor de los trabajadores mexicanos”.

Cabe mencionar que aunque la oposición insiste en que la reforma es engañosa, porque lo que piden los trabajadores es descansar dos días a la semana, para aprobar este dictamen bastará con los votos de Morena y sus aliados, pues tienen la mayoría calificada. (Por Arturo García Caudillo)