La marcha del 8M para conmemorar el Día Internacional de la Mujer será acompañada a la distancia por 400 mujeres policías, informó el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez.

Aseguró que la presencia de las uniformadas en la manifestación del próximo domingo buscará no censurar sino responder a situaciones de riesgo.

El mando policiaco informó que en caso de que se presenten casos de manifestantes con objetos que puedan causar daño les serán retirados.