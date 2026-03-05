El partido Movimiento Ciudadano presentó su propuesta alterna de reforma electoral que incluye el voto obligatorio en la ley; permitir que jóvenes mayores de 16 años sufraguen, fortalecer el Prep y que sea utilizado en todos los estados bajo supervisión del INE.

El coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, dijo existen algunas coincidencias con la iniciativa presidencial en temas como el voto electrónico y la fiscalización de recursos.

Expuso que se propone que en México, el voto sea obligatorio y permitir el llamado “voto joven”; es decir, que las personas mayores de 16 años tengan ese derecho, con lo que se ampliaría la participación en las urnas en más de 4.5 millones de jóvenes.