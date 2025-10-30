Con el objetivo de inhibir las llamadas “rodadas del terror” que suelen realizarse la noche del 31 de octubre, las autoridades estatales implementarán un operativo especial con 500 elementos, con el fin de evitar la conducción temeraria y sin medidas de seguridad de motociclistas, explica comisario general de la Policía de Jalisco, Juan González Castañeda.

“En cuestión de las zonas de concentración que tenemos ubicadas, pues tenemos el Estadio Akron, tenemos la Calzada Independencia y Periférico del lado de Guadalajara; en Tonalá Plaza Altea. Y bueno, son puntos de relevancia porque es donde hay mayor concentración de estos grupos de motociclistas”.

Aunque no se prevé la suspensión del transporte público, las autoridades vigilarán las principales avenidas y puntos de reunión para brindar apoyo a la ciudadanía y evitar bloqueos o actos vandálicos durante la jornada. (Por Edgar Flores Maciel)