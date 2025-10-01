Tras el desacuerdo manifestado por el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, sobre la posición de México ante el bloqueo económico y financiero hacia Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró que aunque hay muy buenas relaciones con el vecino del norte, las decisiones de política exterior se toman en nuestro país.

“Somos un país soberano, libre, independiente, y la política exterior la definimos los mexicanos. Ahora, tenemos muy buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, hay evidentemente temas en los que no estamos de acuerdo, y además decisiones unilaterales que nos afectan, pero siempre hemos buscado, siempre, el diálogo para poder resolverlos y hasta ahora hemos podido resolver la mayor parte con diálogo”.

Pero además, señala, una amplísima mayoría de los países integrantes de la ONU pidieron una vez más el fin del bloqueo. (Por Arturo García Caudillo)