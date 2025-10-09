La Policía Vial del Estado implementará un operativo con más de 650 elementos para la Romería 2025, que se realizará el 12 de octubre, con el fin de garantizar la seguridad de peatones y la movilidad durante el recorrido entre la Catedral de Guadalajara y la Basílica de Zapopan.

El primer cierre vial iniciará el jueves 10 a las 23:00 horas en la calle Matamoros, cerca de la Basílica, y se ampliará de forma escalonada desde el sábado 11, conforme aumente el flujo peatonal.

El operativo contempla 30 autopatrullas, 60 motopatrullas, 20 ciclopatrullas y 10 grúas. La corporación pidió a la población planear traslados y usar rutas alternas. (Por Edgar Flores Maciel)