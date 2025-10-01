Este jueves, la Fiscalía del Estado de Jalisco advirtió de otras dos carpetas de investigación contra Omar “B”, que se encuentran archivadas y serán revisadas. Sin embargo, Leobardo Treviño, abogado del exseleccionado nacional, aseguró que desconocen de pasadas acusaciones contra el hoy imputado.
“¿Se sabía de la existencia de estas carpetas y por qué delito serían? —No tengo ni la menor idea, también me enteré por los medios de comunicación, y es importante entender que la institución ministerial es una unidad. Aunque hayan cambiado funcionarios, hay que analizar por qué se fundó y se motivó el archivo. Esas carpetas están archivadas, y confío mucho en el profesionalismo de nuestros actuales funcionarios.”
La audiencia de vinculación contra Omar “B” solo será por la última carpeta de investigación en su contra. (Por Gustavo Cárdenas)
Defensa de Omar “B” desconoce acusaciones pasadas
Este jueves, la Fiscalía del Estado de Jalisco advirtió de otras dos carpetas de investigación contra Omar “B”, que se encuentran archivadas y serán revisadas. Sin embargo, Leobardo Treviño, abogado del exseleccionado nacional, aseguró que desconocen de pasadas acusaciones contra el hoy imputado.