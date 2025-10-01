Este jueves, la Fiscalía del Estado de Jalisco advirtió de otras dos carpetas de investigación contra Omar “B”, que se encuentran archivadas y serán revisadas. Sin embargo, Leobardo Treviño, abogado del exseleccionado nacional, aseguró que desconocen de pasadas acusaciones contra el hoy imputado.

“¿Se sabía de la existencia de estas carpetas y por qué delito serían? —No tengo ni la menor idea, también me enteré por los medios de comunicación, y es importante entender que la institución ministerial es una unidad. Aunque hayan cambiado funcionarios, hay que analizar por qué se fundó y se motivó el archivo. Esas carpetas están archivadas, y confío mucho en el profesionalismo de nuestros actuales funcionarios.”

La audiencia de vinculación contra Omar “B” solo será por la última carpeta de investigación en su contra. (Por Gustavo Cárdenas)