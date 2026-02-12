El encuentro entre Guadalajara y América, programado para el sábado 14 de febrero a las 21:00 horas en el Estadio Akron, contará con un operativo de seguridad integrado por más de mil 500 elementos de distintas corporaciones, informó el Gobierno de Jalisco.

El titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, detalló que participarán dependencias estatales y municipales, además de paramédicos y seguridad privada, con el objetivo de garantizar el orden y la tranquilidad de los asistentes.

También se habilitará el servicio Loop Estadio Chivas para facilitar el traslado de aficionados, mientras que el C5 Escudo Jalisco implementará un cerco de videovigilancia.

Las autoridades llamaron a mantener un ambiente familiar y señalaron que este despliegue forma parte de los simulacros rumbo al mundial de futbol.