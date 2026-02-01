Para cumplir con la estrategia nacional y estatal contra brote de sarampión, el gobierno de El Salto activó dos unidades de servicios médicos, mobiliario, vehículos y logística para la atención de primer contacto a posibles contagios de Sarampión.

José Luis Balderas, director municipal de servicios médicos explicó que hay 4 módulos de vacunación activos.

“Actualmente se cuenta activos cuatro módulos de vacunación en los siguientes puntos Preparatoria 17 en las pintas, plaza principal en cabecera municipal, delegación de El Verde, y hospital comunitario de parques del Castillo. Asimismo, se cuenta con un punto adicional en la plaza la Huizachera. En los próximos días se aperturarán, harán nuevos puntos en las Colonia La Azucena y San José del Castillo para ampliar el acceso a la vacuna”.

El ayuntamiento de El Salto reporta la renuencia de algunas familias a vacunarse contra el sarampión. (Por Gustavo Cárdenas)