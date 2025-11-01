La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó mil 600 militares en Sinaloa para reforzar la seguridad, tras el ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya y Sergio Torres.

La Sedena informó que las tareas de los elementos serán de disuasión, prevención y patrullaje, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.