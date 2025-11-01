La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó mil 600 militares en Sinaloa para reforzar la seguridad, tras el ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya y Sergio Torres.
La Sedena informó que las tareas de los elementos serán de disuasión, prevención y patrullaje, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Despliegan mil 600 militares en Sinaloa tras ataque a diputados de MC
La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó mil 600 militares en Sinaloa para reforzar la seguridad, tras el ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya y Sergio Torres.