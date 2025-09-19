El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una llamada con el canciller mexicano Juan Ramón De la Fuente, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió clarificar los alcances del decreto del presidente Donald Trump que impone aranceles a países que envíen petróleo a Cuba.

Las autoridades estadounidenses informaron que la conversación abordó prioridades compartidas y seguridad regional, sin detallar contenidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores no ha ofrecido detalles sobre el diálogo.