El Gobierno de Jalisco implementó un operativo de seguridad institucional para los partidos de repechaje que se disputan en el Estadio Guadalajara, con un estado de fuerza de aproximadamente 2 mil 500 elementos de corporaciones de seguridad, protección civil y emergencias.

El coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, informó que el dispositivo inició este jueves con el encuentro entre Nueva Caledonia y Jamaica, y se replicará el martes 31 de marzo durante la final del repechaje. Detalló que las puertas del estadio abrirán a las 19:00 horas y se aplicarán las mismas medidas de seguridad utilizadas en la temporada regular de la Liga MX.

En el operativo participan la Secretaría de Seguridad del Estado, la Defensa, la Guardia Nacional, la Comisaría de Zapopan, Protección Civil y el SAMU, con patrullajes a pie y aéreos, instalación de arcos detectores de metales y uso de tecnología antidron.

Las autoridades exhortaron a los asistentes a planear su traslado con anticipación y atender las indicaciones viales. (Por Edgar Flores Maciel)