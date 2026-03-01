Ante la crisis de abasto y saneamiento de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) presentó una propuesta técnica integral para fortalecer al SIAPA, basada en infraestructura, reingeniería institucional e inversión sostenida.

La presidenta del organismo, Mirna Avilés Mis, señaló que la problemática actual es resultado de años de decisiones postergadas, falta de inversión y debilitamiento institucional, por lo que llamó a tratar el tema del agua como una prioridad de Estado.

La propuesta contempla la construcción de un acueducto sustituto, la modernización de plantas potabilizadoras, la rehabilitación de redes de distribución, la reducción de pérdidas y el desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento.

Además, planteó una reestructuración del SIAPA con perfiles técnicos, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como la participación de la ciudadanía en el cuidado del recurso.

Avilés Mis advirtió que el costo de no invertir oportunamente en infraestructura hídrica será mayor a largo plazo. (Por Edgar Flores Maciel)