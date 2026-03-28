El Ayuntamiento de Guadalajara desplegó un operativo con cerca de 200 elementos de policía, bomberos e inspección en el Parque de la Revolución para evitar la reinstalación del tianguis que operaba antes de su remodelación.

Desde temprano, autoridades se posicionaron en el lugar; sin embargo, no se registró presencia de comerciantes.

El secretario general del Ayuntamiento, Manuel Romo, recordó que el Cabildo aprobó la prohibición de cualquier actividad comercial en el parque.

Indicó que el objetivo del operativo es orientar a los vendedores y mantener el orden, además de reiterar que el espacio será destinado a actividades culturales y recreativas.

El funcionario adelantó que la próxima semana sostendrán una reunión con líderes de comerciantes, quienes actualmente operan en otros puntos.