Los cuerpos de dos hombres fueron localizados dentro de una camioneta de carga abandonada sobre la carretera libre a Tepic, en los límites de Zapopan y El Arenal.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de vigilancia de policías estatales, quienes detectaron el vehículo detenido en el acotamiento y, al inspeccionarlo, encontraron a las víctimas dentro de cajas de madera similares a ataúdes.

Las autoridades no pudieron determinar en el sitio la causa de muerte, por lo que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente. (Por Edgar Flores Maciel)