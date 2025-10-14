Con motivo del partido amistoso entre las selecciones de México y Ecuador, que se disputa este martes en el Estadio Akron, la Policía Vial del Estado implementó un operativo especial de movilidad y seguridad en los principales accesos al recinto y sus alrededores.

El dispositivo cuenta con la participación de 120 oficiales, apoyados por 40 motocicletas, 25 patrullas y 10 ciclopolicías, distribuidos estratégicamente en puntos clave para agilizar la circulación y prevenir incidentes.

Las acciones de vigilancia y control se concentran en los corredores viales de Periférico, Acueducto y avenida Vallarta, donde también se refuerza la presencia policial para evitar congestionamientos.

Las autoridades exhortan a los asistentes a planificar sus traslados, utilizar transporte público o vehículos compartidos, y seguir las indicaciones del personal operativo para garantizar un ingreso y salida seguros del estadio. (Por Edgar Flores Maciel)