El precio de la tortilla sube, los costos de productos de la canasta básica suben, pero el costo por tonelada de maíz tiene estancado al menos tres años, lo que provoca una enorme crisis económica en el sector productivo del campo jalisciense, justifica Guadalupe Siordia Montes, productor de Acatlán de Juárez.

“Mira tenemos tres años prácticamente en ceros que nos está pegando y nos ha pegado más, venía de menos a más. Hoy definitivamente esto ya es insostenible -¿No hay ningún diálogo con la autoridad?- Nosotros tenemos ya más de un año con el Gobierno Federal, buscando la forma con el Gobierno del Estado y sabemos de que no es el Estado es la Federación también la que debe intervenir. Entonces, no le podemos echar al Gobierno del Estado la culpa de algo de que no se está bien planeado, hace falta planeación. Sí, sí sí, es buscar una mesa de dialogo que se puede, sabemos de cómo se puede y al final de cuenta que tome al agro que es el más pegado, no nomás”.

Los productores del campo jalisciense dijeron que se manifestarán hasta ser atendidos por las autoridades. (Por Gustavo Cárdenas)