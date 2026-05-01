Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum, que esta tarde publicará la reforma constitucional para incrementar el salario de los trabajadores al servicio del Estado.

“Y espero que por la tarde podamos publicar un acuerdo que quedó en el Congreso en donde todas y todos los trabajadores del Estado van a ganar al menos el salario medio del IMSS del 2024 y sus incrementos por encima de la inflación. Hoy se publica ese decreto”.

Esta reforma para que enfermeras, soldados, médicos, policías ganen por lo menos un salario mínimo profesional equivalente a cerca de 18 mil pesos mensuales, fue aprobada por el Congreso de la Unión y los congresos estatales desde el 2024, pero por alguna razón nunca se hizo la declaratoria de constitucionalidad, requisito indispensable para poder publicar una reforma constitucional. (Por Arturo García Caudillo)