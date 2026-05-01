México sumó dos medallas de plata y una de bronce en la primera jornada de la Superfinal de la Copa del Mundo de clavados que se disputa en China.

Luego de seis saltos impecables en el emblemático Cubo de Agua de Beijing, los clavadistas regalaron al país la primera presea en la Super Final de la Copa del Mundo, acumulando 420.57 puntos que sellaron una actuación memorable en la prueba de trampolín tres metros.

El esfuerzo de los mexicanos solo fue superado por la dupla china que se adueñó del oro con 460.68 puntos.