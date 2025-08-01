El abasto producto de la estrategia Rutas de la Salud, es del 94 por ciento en el IMSS Bienestar, así lo informa el titular de este organismo, Alejandro Svarch.

“Los resultados durante la primera entrega de las Rutas de la Salud han sido muy importantes para nuestra institución. A partir del banderazo del 19 de agosto distribuimos más de 28 millones de medicamentos en todo el país, eso quiere decir que se abastecieron ocho mil 61 centros de Salud y 578 hospitales y para ello entregamos once mil 364 paquetes de medicamentos e insumos para la salud. En lugar de miles de medicamentos”.

De igual forma, explica el funcionario, este lunes se puso en marcha la segunda etapa de entregas de esta estrategia. Este procedimiento se repetirá la penúltima semana de cada mes, para que siempre haya abasto. (Por Arturo García Caudillo)