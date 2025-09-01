Un intento de robo a casa habitación registrado la noche de este lunes en la colonia El Barro, en Guadalajara, dejó como saldo a una de las víctimas lesionada de un disparo en la pierna.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Josefina Rojas, cuando sujetos armados irrumpieron en el inmueble sin percatarse de que se encontraban sus moradores. Al verse sorprendidos, los delincuentes realizaron varias detonaciones para escapar.

Durante el intercambio de disparos, uno de los habitantes resultó herido y fue trasladado de urgencia a un puesto de socorros, donde se reportó su estado de salud como regular.

De acuerdo con vecinos, los responsables huyeron a bordo de varias motocicletas por distintos rumbos. Hasta el momento no se ha informado sobre su identificación o captura. (Por Edgar Flores Maciel)