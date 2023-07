La actriz María Sorté actualmente es protagonista de la telenovela “Vencer la culpa” donde interpreta a una mujer que ha sido víctima del machismo de su marido, por lo que mencionó que este es uno de sus papeles más importantes que ha realizado por la responsabilidad que representa el mensaje que desean enviar.

“Es una gran responsabilidad y además pues que mujeres se vean identificadas, y los hijos también, porque a veces los hijos no se dan cuenta de cómo está todo y agarran partido, entonces si hay mujeres que están viviendo esto, híjole pues espero que no lo sigan viviendo y que los hijos no sean crueles”.

María Sorté descartó que vaya a ser parte del reality “Siempre Reinas” y prefiere enfocarse en su actual proyecto. (Por Katia Plascencia Muciño)