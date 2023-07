The All-New Crosstrek es el nuevo modelo SUV de Subaru que combina características de los conceptos Crossover y Trekking, (de ahí su nombre: Cross + Trek), por lo que es un vehículo excelente para actividades al aire libre, caminos de terracería media o ligera, camping y al mismo tiempo para el uso diario en la ciudad.

La esencia de esta nueva SUV es “Vivimos la aventura” ya que después de un largo periodo en el que nos mantuvimos en casa, se despertó una nueva necesidad en muchos de nosotros de buscar la naturaleza, de llevar una vida más cercana a la aventura, al contacto con la naturaleza y eso es lo que The All-New Crosstrek representa: Disfrutar de un nuevo estilo de vida allá afuera.

La diferencia entre The All-New Crosstrek y otras SUV es la capacidad de respuesta en términos de seguridad y tecnología, ya que la innovación propia de Subaru logra hacer que esta SUV realmente sea responsiva y adaptable a cualquier entorno, no importa el tipo de terreno o lo complicado del camino.

The All-New Crosstrek se presenta como la opción perfecta para aquellas personas que disfrutan de estar en el exterior como parte de su estilo de vida, ya sea para acampar, para realizar deportes extremos o simplemente estar en contacto con la naturaleza teniendo siempre un vehículo confiable que los acompañe en cada kilómetro recorrido.

