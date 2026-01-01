Al anunciarse una inversión de 9 mil millones de pesos para intervenir carreteras federales de Occidente, entre ellas, las de Jalisco, la diputada federal por Jalisco, Mery Gómez Pozos, afirmó que las vías jaliscienses serán atendidas por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

“Se va a intervenir la Carretera Guadalajara – Chapala, Guadalajara–Colima, Guadalajara–Tepic, tenemos un tren de repavimentación que va ya a estar uno por estado. La presidenta mandó 5 a Jalisco para este primer arranque y va a estar de manera permanente este tren de pavimentación”.

De hecho, en días pasados, la dependencia federal anunció que iniciarán las intervenciones en la Carretera a Chapala y a Tepic como parte de las acciones de cara a la celebración del Mundial de 2026.