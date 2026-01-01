En dos intensos juegos llenos de espectáculo, quedó lista la final varonil del torneo abierto de Australia. Por un lado Carlos Alcaraz, número uno del mundo, avanzó a su octava final de Grand Slam luego de derrotar al alemán Alexander Zverev después de cinco horas y media de un tenis formidable por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5.

Por su parte La experiencia de Novak Djokovic terminó imponiéndose sobre Jannik Sinner. El serbio, quien es 14 años mayor al italiano, se quedó con un gran triunfo de cinco sets 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 y se clasificó por undécima vez a la final. Djokovic quiere seguir escribiendo historia y va por el título 25º de su carrera en la final ante Alcaraz que se celebrará el domingo. (Por Martín Navarro Vásquez)