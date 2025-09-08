A un año de gestión como la primera alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo destacó en su primer informe de gobierno una disminución en diversos índices delictivos en la ciudad.

De acuerdo con las cifras presentadas, los homicidios dolosos bajaron 24 por ciento, el robo de autopartes 26 por ciento y el robo a negocios hasta 44 por ciento. También resaltó la desarticulación de bandas delincuenciales.

“Desarticulamos 23 bandas delictivas que no solo impactaban en Guadalajara, sino en toda el Área Metropolitana y también nos hemos coordinado muy de la mano con los operativos del gobierno del estado, como lo que pasó el fin de semana que detuvimos a la banda que asaltaba a jóvenes en Lamba y Pabellón”.

Entre los delitos con mayores reducciones, mencionó el robo a bancos con 67 por ciento y el robo a cuentahabientes con 75 por ciento. (Por Edgar Flores Maciel)